Türkiye, gıda ihracatında vites yükseltiyor! Avrupa Birliği pazarındaki başarısını tescilleyen kanatlı eti sektörü, şimdi de İngiltere pazarına girmeye hazırlanıyor. İSHİB’in 2025 yılı ihracat şampiyonlarını ödüllendirdiği tören, Türk gıda sektörünün küresel bir dev haline geldiğini kanıtlayan gövde gösterisine dönüştü.

İNGİLTERE MASASINDA "ISIL İŞLEM" DİPLOMASİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, törende yaptığı açıklamada ihracatçıya müjdeyi verdi. Avrupa’ya başlayan ısıl işlem görmüş kanatlı eti sevkiyatının ardından, İngiltere ile yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldı. Alkan, bu hamlenin sadece bir ticaret değil, Türk bayrağını dünya pazarlarında dalgalandırma vizyonu olduğunu vurguladı.

REKORLARIN YILI: 4 MİLYAR DOLAR EŞİĞİ GEÇİLDİ

Sektörün son yıllardaki devasa büyümesi rakamlara da yansıdı. İSHİB Başkanı Müjdat Sezer’in paylaştığı verilere göre:

Devasa büyüme: 2018’de 2,5 milyar dolar olan ihracat, yüzde 61’lik rekor artışla 4 milyar doları devirdi.

İstanbul’un Gücü: İstanbul Birliği, ihracatını 1,1 milyar dolar seviyesine taşıyarak ekonominin lokomotifi oldu.

Pazar çeşitliliği: Rusya ve Japonya gibi stratejik kalelerin yanı sıra, Orta ve Uzak Doğu’da Türk ürünleri artık "kalite ve sürdürülebilirlik" markasıyla anılıyor.



SU ÜRÜNLERİNDE KENDİ KENDİNE YETEN TÜRKİYE

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Akbaş ise sektörün dış ticaret fazlası verme kapasitesine dikkat çekti. Türkiye, su ürünlerinde sadece kendi ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, 2,25 milyar dolarlık ihracatın yanına 1,8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ekliyor. Üstelik 2026’nın ilk çeyreğinde gelen yüzde 20’lik artış, yeni rekorların habercisi niteliğinde.

İSHİB’DE TEOMAN DURUKAN DÖNEMİ BAŞLADI

Sektörün geleceğine yön verecek yeni yönetim de belli oldu. TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşen seçimde, Teoman Durukan İSHİB’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Yeni dönemde "Yeşil Dönüşüm" ve "Katma Değerli Üretim" odaklı bir yol haritası izlenecek.