12 Şubat 2026 Perşembe
Kanarya Adaları’nda görsel şölen: Santa Cruz Karnaval Kraliçeleri Galası

Santa Cruz de Tenerife Karnavalı’nın en görkemli etkinliği Kraliçeler Galası renk cümbüşüne sahne oldu. Muhteşem kostümlerle podyuma çıkan adaylar, tüy ve payetlerle büyüledi. Etkinlik uluslararası yayınlarla milyonlara ulaştı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
İspanya’nın Kanarya Adaları’nda yer alan Santa Cruz de Tenerife kentinde düzenlenen ve

Uluslararası Turistik İlgi Festivali olarak resmen tanınan Santa Cruz de Tenerife Karnavalı’nın en

simgesel etkinliklerinden biri olan Karnaval Kraliçeleri Galası renkli görüntülere sahne oldu.

Her yıl binlerce izleyiciyi salonda ağırlayan, uluslararası yayınlar aracılığıyla ise milyonlara

ulaşan gala kapsamında adaylar; aylar süren titiz tasarım ve işçiliğin ürünü olan tüyler,

payetler ve canlı renkli kumaşlardan oluşan görkemli kostümlerle sahne aldı.

Müzik, koreografi ve etkileyici görsel şölenin buluştuğu etkinlik, Santa Cruz Karnavalı’nı

dünyanın en tanınmış karnavallarından biri hâline getiren sanatsal vizyonu ve büyük ölçeği

gözler önüne sererken, yalnızca bir kraliçenin taçlandırılmasını değil, aynı zamanda küresel bir

kültürel referans hâline gelen köklü bir geleneğin de kutlanmasını sağladı.

Kaynak: AA
