Düzce’de kanala düşen iki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu. O anlar, yürekleri ısıttı.
Kanala düşen yavru kedilere kalp masajıyla hayat verdiler
Düzce’de kanala düşen iki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Sudaki kedilere kalp masajı yapan ekipler, hayvanları yeniden hayata döndürdü.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Konuralp bölgesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan bir babaanne ile torunu, kanal çevresinden gelen kedi seslerini fark etti. Sesi takip eden ikili, iki yavru kedinin kanala düştüğünü gördü.
Zamanla yarıştılar
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kanalda yaşam mücadelesi veren yavru kedileri sudan çıkardı.
Kalp masajıyla hayata döndüler
Sudan çıkarılan kedilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kalp masajı uygulanan yavru kediler, yeniden nefes almaya başladı.
Kurtarılan kediler, tedavi edilmek üzere Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi’ne götürüldü. Veteriner kontrolünden geçirilen yavru kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.