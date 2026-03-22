Kanal İstanbul tartışması alevleniyor... Sazlıdere Barajı çevresinde betonlaşma hızla yayılıyor, konut sayısı 40 bini aştı. Kanal İstanbul projesinin merkezindeki Arnavutköy ilçesinde, özellikle Sazlıdere Barajı havzası son dönemde yoğun yapılaşmaya sahne oluyor. Tarım arazilerinin imara açılması ve yeni plan değişiklikleriyle bölge hızla değişiyor.

İstanbul'un Dönüşüm Merkezi ArnavutköyBir zamanlar sakin bir ilçe olan Arnavutköy, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı'ndan sonra Kanal İstanbul güzergâhıyla yeniden gündeme geldi. Son bir yılda yapılaşma ivme kazandı.

İMAMOĞLU'NDAN SERT ELEŞTİRİ

Tutuklanmasından bir ay sonra sosyal medyadan paylaşım yapan İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar” diyerek Kanal İstanbul’u “rant ve talan projesi” olarak tanımladı.

İmamoğlu, barajın içme suyu kullanım oranının sıfıra indirildiğini ve İSKİ’ye bilgi verilmediğini söyledi.

KÖYLÜLERDEN ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Bölge sakinleri, küçük yapıları nedeniyle yıkım kararı aldıklarını ancak TOKİ’nin büyük ölçekli inşaatlarına müdahale edilmediğini belirtiyor. “Biz kümes yaptık, su havzasına zarar verdiği için yıktılar. Şimdi TOKİ geldi koca koca binalar yapıyor” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

ZİYARET VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

Sözcü’nün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre Bakanı Murat Kurum ve Rönesans Holding sahibi Erman Ilıcak, 27 Şubat 2025’te bölgeyi ziyaret etti. Ziyaret sonrası Sazlıdere Köprüsü ayakları yükselirken, tarım arazilerinde peş peşe imar değişiklikleri yapıldı.

İSKİ’DEN SU KESİNTİSİ VE OPERASYON

Mayıs 2025’te İSKİ, TOKİ inşaatlarını kaçak statüsünde görerek su vermeyi reddetti ve yıkım kararı gönderdi. Aynı gün İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Taşdelen ile Genel Müdür Şafak Başa gözaltına alındı. Başa daha sonra görevine döndü.

TOKİ’nin itirazı üzerine mahkeme yıkım kararının yürütmesini durdurdu.

KONUT SAYISI 40 BİNİ AŞTI

Geçen yıl yeşil kalan alanlar kısa sürede yoğun yapılaşmaya açıldı. Bölgede toplam konut sayısı 40 bini geçti, kaba inşaatların çoğu tamamlandı. Kanal İstanbul bağlantılı planlar 135 milyon metrekareye yayılıyor. 2025 sonunda 80 milyar liralık konut ihalesi yapıldı.

“SOSYAL KONUT” MU, RANT MI?

Çevre Bakanlığı ve Murat Kurum, projeleri TOKİ eliyle “sosyal konut” olarak nitelendiriyor. Ancak konutlar tamamlanmadan 7-8 milyon TL’ye satışa çıkıyor, Arapça reklamlarla “İstanbul’daki yeni şehir” diye pazarlanıyor. Meslek odaları ve uzmanlar bunu “gayrimenkul ve rant projesi” olarak değerlendiriyor.

İHALELER VE BAĞLANTILAR TARTIŞILIYOR

TOKİ ihalelerinin AKP’li isimlerle ilişkili şirketlere verildiği iddiaları gündemde. Bu şirketler arasında yasa dışı bahis soruşturmasından tutuklanan Burak Soylu, AKP il ve milletvekili aday adayları gibi isimler öne çıkıyor.

Uzmanlar, İstanbul’un kırılganlığının arttığını söyledi. Akademisyenler, betonlaşmanın İstanbul’un su güvenliğini ve ekosistemini tehdit ettiğini, Sazlıdere Barajı’nın tek başına 24 günlük su ihtiyacını karşılayabildiğini vurguluyor. Bölge sakinleri, proje gerçekleşirse barınamayacaklarını düşüncesiyle endişeli.