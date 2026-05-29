Kanadı kırık 'Leyloş' hayata tutundu: Göç mevsimine yetişecek

Veteriner Hekim Erdi Janak, leyleğin kliniğe geldiğinde ciddi sağlık sorunları bulunduğunu belirterek, "Leylek, geçen hafta bize geldi. Paraziter problemleri vardı. Ekleminde çıkık vardı. Kendi ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığı için dehidre durumdaydı ve yemek yemiyordu. Bundan dolayı halsizliği mevcuttu. Öncelikle kendi iç dengesini sağlamaya çalıştık. Paraziter tedavisinin yanında antibiyotik tedavilerini yürüttük. Herhangi bir açık yaramız yoktu ama muhtemelen bir elektrik teline çarpmış diye düşündük. Henüz yetişkin bir yaşı yok. Geldiğinde yaklaşık 2 kilo civarındaydı. Bir haftalık tedavi sürecinde 2,5 kiloyu geçti. Tedaviden çok güzel yanıt aldık. Tedavi tamamlandıktan sonra çıkık eklemi yerine oturtacağız. Sonrasında bir rehabilitasyon sürecimiz olacak. Kanatlarını normal anatomik şekilde açıp, kapamaya başladıktan sonra da doğaya kazandıracağız" şeklinde konuştu.