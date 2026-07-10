Kaynak: İHA

Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen ICF 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'nda kazandığı başarılarla adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdıran Muğlalı millî kano sporcusu Rahmi Kaan Karahan, kente dönüşünde büyük bir gururla karşılandı. Tarihi başarıların ardından genç şampiyon; antrenörü Ufuk Özcan ve Gençlik ve Spor Muğla İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile birlikte Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, kazanılan madalyaların coşkusu paylaşıldı.

ÜÇ FARKLI KATEGORİDE TARİHİ MADALYA YAĞMURU

Dünyanın en iyi kano sporcularının vizyon mücadelelerine sahne olan şampiyonada ay-yıldızlı formayla kürek çeken Rahmi Kaan Karahan, 500 metre yarışlarında rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalyayı boynuna taktı. Başarısını bununla da sınırlamayan genç yetenek; 200 metre ve 1000 metre kategorilerinde de podyuma çıkmayı başararak iki ayrı bronz madalyanın sahibi oldu. Tek bir şampiyonada 3 dünya derecesi elde eden Karahan, Türk kanosunda bir ilki gerçekleştirerek tarihi bir kilometre taşına imza attı.

GENÇLİK YILI'NDA DÜNYA ZİRVESİNE ÇIKTIK

Ziyaret sırasında genç sporcuyu ve teknik heyeti tebrik eden Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Rahmi Kaan Karahan'ın azmi ve disiplinli çalışmasıyla tüm gençlere örnek teşkil ettiğini söyledi. Elde edilen derecelerin Köyceğiz, Muğla ve tüm Türkiye için tarif edilemez bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Vali Akbıyık, şu ifadeleri kullandı: "İçinde bulunduğumuz Gençlik Yılı'nda evladımızın dünya podyumunun en üst basamağında şanlı bayrağımızı dalgalandırması ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmesi bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Gençliğe ve spora yapılan yatırımların böylesi tarihi başarılarla taçlanması, geleceğe olan inancımızı daha da perçinliyor. Ülkemizi ve ilimizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden sporcumuzu, onu yetiştiren ailesini ve emeği geçen hocalarımızı yürekten tebrik ediyorum."

YENİ HEDEFLER VE ŞAMPİYONALARA HAZIRLIK

Kabulde, dünya şampiyonu Rahmi Kaan Karahan'ın kariyer planlaması, gelecekte katılacağı uluslararası turnuvalar ve olimpiyat hedefleri doğrultusunda yürütülecek yeni şampiyona hazırlıkları da masaya yatırıldı. Vali Akbıyık, genç sporcuya desteklerinin her zaman devam edeceğini belirterek başarılarının devamını diledi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve şampiyona anısına gerçekleştirilen hediye takdimiyle sona erdi.