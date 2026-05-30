Kanada’nın resmi duyurularının yayımlandığı Global Affairs Canada (GAC) tarafından paylaşılan raporda, ülkenin askeri ihracat ve ihracat izinlerine ilişkin detaylar yer aldı. Rapora göre Kanada hükümeti, 2025 yılında İsrail’e toplam 14,671 milyon Kanada doları değerinde askeri ve teknolojik ürün ihraç etti.

Aynı dönemde İsrail’e teçhizat satışı için toplam 50 askeri ihracat izni kullanıldığı belirtilirken, raporda dikkat çeken bir ifadeye de yer verildi. Buna göre, “8 Ocak 2024’ten bu yana Kanada hükümeti, İsrail’e Gazze’de kullanılabilecek herhangi bir silah ihracatı için onay vermemiştir ve bu tutumunu sürdürmektedir.”

İHRACAT İZİNLERİ DAHA ÖNCE ASKIYA ALINMIŞTI

Dönemin Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, 8 Ocak 2024 itibarıyla İsrail’e askeri malzeme ve teknoloji ihracatına ilişkin izinlerin geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ise Ağustos 2025’te yaptığı açıklamada, İsrail’e silah satışı yapılmadığını ve bu politikanın 2024 yılından bu yana devam ettiğini ifade etmişti.