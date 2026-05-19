SSR Madencilik, Türkiye’deki en büyük altın sahalarından biri olan Çöpler'deki yüzde 80 hissesini 1.5 milyar dolar karşılığında iktidara yakın Cengiz Holding'e devretmek üzere geçtiğimiz aylarda anlaşmıştı.

Yapılan anlaşmaya göre satış bedeli olan 1.5 milyar doların tamamı, işlem tamamlandığında nakit olarak ödenecekti.

Çöpler Altın Madeni’nin işletmecisi Anagold'da, Cengiz Holding'in yüzde 80, Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik'in yüzde 20 payı yer alıyor.

Sektör kaynakları, Cengiz Holding’in, Lidya Madencilik’in yüzde 20 payını da devralabileceğini belirtti.Bu gelişme, Türkiye'deki madencilik sektörü açısından önemli bir yatırım hareketi olarak konuşuluyordu.

BU SEFER BİR BAŞKA AKP’LİYE

Ancak maden satışında yer alan SSR Mining’in bu sefer iktidara yakın Çalık Holding’e satış gerçekleştiriyor.

Gazeteci Olcay Aydilek, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’ni 1,5 milyar dolara Cengiz Holding’e satan SSR Mining’in Türkiye’deki Hod Maden altın-bakır projesindeki yüzde 20 hissesini Çalık Holding bünyesindeki Lidya Madencilik’e devretme kararı aldığını iddia etti.