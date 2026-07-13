Küresel piyasalarda altın fiyatlarında gözlenen sert fiyat düzeltmeleri, yatırımcılar arasında endişe yaratsa da uzmanlar uzun vadeli yapısal desteklerin hala yürürlükte olduğunu belirtiyor. Kanada merkezli dev şirket Ninepoint Partners Kıdemli Portföy Yöneticisi Nawojka Wachowiak, mevcut fiyat düşüşlerinin geniş çaplı bir boğa piyasasının geçici bir duraklaması olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Kanadalı dev şirketten altında kritik tahmin: “Büyük fırsat” mı?
Küresel piyasalardaki kısa vadeli dalgalanmalar nedeniyle altın fiyatlarında yaşanan düzeltme hareketleri, uzmanlar tarafından yeni bir ayı piyasası olarak görülmüyor. Hızlı toparlanma ve merkez bankalarının güçlü talebi, madencilik hisselerinde de cazip alım fırsatları sunuyorKaynak: Dış Haberler Servisi
Wachowiak, bu sürecin spekülatif pozisyonları temizleyerek gelecekteki yükseliş hareketleri için daha sağlam bir zemin hazırladığını vurguladı. Son aylarda ABD Federal Rezerv (Fed) politikalarına odaklanan piyasalarda yükselen faiz oranları, güçlenen dolar endeksi ve yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın gelecekteki adımlarına dair belirsizlikler fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
Buna karşın 2026 yılının başından itibaren etkili olan güçlü merkez bankası alımları, yüksek jeopolitik riskler ve büyüyen devlet borç yükü gibi makroekonomik faktörlerin altını desteklemeyi sürdürdüğü bildirildi.
Portföy yöneticisi, özellikle ons altının 4.000 dolar sınırının altına sarkmasının ardından fiziksel piyasada güçlü alıcıların devreye girdiğine dikkat çekti. Merkez bankalarının bu yıl toplamda yaklaşık 1.000 ton altın alma eğiliminde olduğu, bu miktarın da yıllık küresel maden üretiminin ortalama yüzde 15 ile yüzde 20'sine denk gelerek fiyatlar için güçlü bir taban oluşturduğu kaydedildi.
Fiyat düzeltmelerinin madencilik hisse senetleri üzerinde dönemsel bir baskı yarattığı, ancak şirketlerin finansal durumlarının oldukça sağlıklı kalmaya devam ettiği aktarıldı.
Artan enerji maliyetlerinin işletme giderlerine ons başına 70 ila 95 dolar ek yük getirebileceği ve petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda maliyetlerin önümüzdeki yıl yüzde 20 oranında artabileceği öngörülüyor.
Ancak mevcut altın fiyatlarının bu maliyet artışlarını rahatlıkla telafi ettiği ve üreticilerin ons başına yaklaşık 3.000 dolar kar marjı elde ettiği belirtildi. Birçok altın üreticisinin enerji maliyetlerindeki artışlara karşı yakıt hedging işlemleri ve düşük fiyatlı stoklar vasıtasıyla önlem aldığı, bu sayede yüksek petrol maliyetlerinin anlık etkilerinin sınırlandığı ifade edildi.
Şirketlerin borçsuz yapıları, disiplinli bilançoları, hisse geri alımları ve temettü ödemeleriyle serbest nakit akışını hissedarlarına aktardığı dile getirildi. Mevcut piyasa değerlemeleri ile şirketlerin güçlü finansal temelleri arasındaki kopukluğun, son yılların en uygun giriş noktalarından birini sunduğu vurgulandı.
Üreticilerin düşük kaliteli üretim yerine yüksek marjlı ve muhafazakar maden planlarına sadık kalarak keşif yatırımlarına odaklandığı bildirildi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.