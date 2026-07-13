Kanadalı dev şirketten altında kritik tahmin: “Büyük fırsat” mı?

Ancak mevcut altın fiyatlarının bu maliyet artışlarını rahatlıkla telafi ettiği ve üreticilerin ons başına yaklaşık 3.000 dolar kar marjı elde ettiği belirtildi. Birçok altın üreticisinin enerji maliyetlerindeki artışlara karşı yakıt hedging işlemleri ve düşük fiyatlı stoklar vasıtasıyla önlem aldığı, bu sayede yüksek petrol maliyetlerinin anlık etkilerinin sınırlandığı ifade edildi.