Rize’nin Çayeli ilçesinde 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve Türkiye madencilik sektörünün kilit tesislerinden biri olan Çayeli Bakır İşletmeleri el değiştiriyor.

Kanadalı madencilik devi First Quantum Minerals (FQM), Türkiye’deki tek yatırımı olan bu işletmeyi satışa çıkarmaya hazırlandı.

SATIŞ KARARI SEKTÖRDE SÜRPRİZ OLUŞTURDU

Gazeteci Olcay Aydilek’in sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, FQM Türkiye operasyonundan tamamen çıkış planları yaptı.

Madenin işletme ömrünün, kısa süre önce yapılan yeni rezerv keşifleriyle 2035 yılına kadar uzatılmış olması, bu satış kararının sektör kulislerinde şaşkınlıkla karşılanmasına neden oldu.

MASADAKİ EN GÜÇLÜ ADAY: CENGİZ HOLDİNG

Yıllık yaklaşık 1,3 milyon ton cevher işleme kapasitesine sahip olan tesis için hem yerli hem yabancı alıcıların devrede olduğu belirtildi. Ancak sektör kaynakları, bölgedeki hakimiyeti ve madencilik tecrübesiyle Cengiz Holding’in masadaki en güçlü aday olduğunu vurguladı.

SATIŞIN ARKASINDAKİ TEMEL NEDENLER

Yaklaşık 10 milyon tonluk yeni rezerve ve yüksek üretim potansiyeline rağmen satış kararı alınmasında iki ana etken öne çıktı:

Küresel bakır fiyatlarındaki dalgalanmalar.

First Quantum Minerals’in dünya genelindeki borç azaltma stratejisi.

Henüz şirket kanadından resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, FQM’in %100 iştiraki olan işletme için görüşmelerin başladığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Cengiz Holding şu ihaleleri aldı:

Sinop Boyabat Bakır Madeni: 2024 yılının Ekim ayında yapılan ihalede, rezerv değerinin yaklaşık 456 milyar lira olduğu belirtilen Sinop Boyabat bakır madeni sahası, 3,68 milyar lira bedelle Cengiz Holding iştiraki Eti Bakır A.Ş.'ye verildi.

Erzurum Havalimanı Elektrik İhalesi: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından düzenlenen "2025 Yılı Elektrik Enerjisi" ihalesini 15,7 milyon TL teklifle Cengiz Elektrik kazandı.

Kamu Kurumlarının Elektrik Tedariki: Holding, son bir yıl içerisinde İçişleri Bakanlığı, TBMM, Emniyet Genel Müdürlüğü ve çeşitli üniversitelerin elektrik enerjisi ihalelerini de üstlendi.

Ulaştırma Yatırımları: İstanbul Havalimanı – Halkalı Metro Hattı ve Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı gibi büyük ölçekli altyapı projelerinde de Cengiz İnşaat'ın çalışmaları 2024 ve 2025 hedefleriyle devam ediyor.