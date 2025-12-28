Ukrayna'ya savaş koşullarından dolayı ve ülkenin yeniden inşası açısından yardımlar yapılmaya devam ediyor. Son olarak yardım Kanada'dan geldi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ukrayna'nın yeniden inşası için ülke olarak 1.8 milyar dolarlık ek ekonomik destekte bulunacaklarını ifade etti.

BARIŞ İÇİN ŞARTLAR MEVCUT

Adil ve kalıcı barış için şartların uygun olduğunu belirten Carney, bunun için Rusya'nın da ‘istekli’ olması gerektiğini aktardı.

ZELENSKİ'DEN TEŞEKKÜR

Zelenski, Kanada'nın desteğine teşekkür açıklaması yaparak, barış çabalarına Rusya'nın saldırarak cevap verdiğini belirtti. Ayrıca Zelenski, Rusya'ya baskı uygulanmasını ve Ukrayna'nın desteklenmesini talep etti.