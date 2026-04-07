Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD’nin İran’a yönelik “ağır saldırılar” tehdidinin ardından tüm taraflara sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Carney, uluslararası hukuka uyulmasının zorunluluğuna dikkat çekti.

ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

CBC News’e göre Ontario eyaletinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Carney, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreci değerlendirdi.

Carney, “Kanada, bu ya da diğer tüm çatışmalarda tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesini bekler. Bu da sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almamak anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMANIN TÜM TARAFLARINA ÇAĞRI

Savaşın taraflarına sorumluluklarını hatırlatan Carney, daha önceki açıklamalarına ilişkin sorulara da yanıt verdi.

İran’ın devlet destekli terör faaliyetlerinin ve nükleer hedeflerinin sona ermesinin istenen bir durum olduğunu belirten Carney, bu görüşün geçerliliğini koruduğunu söyledi.

TRUMP’IN SÖZLERİ GERİLİMİ ARTIRDI

Carney’nin açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert ifadelerinin ardından geldi. Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada İran’a karşı “daha önce görülmemiş” bir saldırı planından söz ederek, “Saat 20.00’de o iş olacak” dedi.

Trump ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha geri gelmeyecek. Bunu istemiyorum ama muhtemelen olacak” ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİDİ

Daha önce İran’ı Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması halinde tehdit eden Trump, 5 Nisan tarihli paylaşımında saldırının zamanlamasına ilişkin ayrıntılar da vermişti. Açıklamalar, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıran gelişmeler arasında değerlendiriliyor.