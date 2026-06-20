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Kaynak: AA

Kanada Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu adımın yerli konserve sebze sektörünün karşı karşıya olduğu kritik koşulları hafifletmeyi, ticaret sapmasının üreticiler üzerindeki etkisini azaltmayı ve piyasa dengesini sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI

Açıklamaya göre, dünya genelinden yapılan konserve sebze ithalatına uygulanacak yüzde 10’luk ek vergi bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Geçici koruma önlemi niteliğindeki uygulamanın en fazla 200 gün süreyle yürürlükte kalacağı bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin, hükümetin talebi üzerine mart ayında başlattığı koruma soruşturmasının sürdüğü kaydedildi. Soruşturma kapsamında, konserve sebze ithalatındaki artışın ülke içindeki sebze işleme sektörüne ciddi zarar verip vermediği inceleniyor.

Mahkemenin çalışmalarını 9 Eylül’e kadar tamamlamasının beklendiği belirtilirken, olası bir zarar tespiti halinde kalıcı önlemler için tavsiyede bulunulacağı ifade edildi. Zarar tespit edilmemesi durumunda ise geçici vergi uygulamasının sona ereceği aktarıldı.

BAZI ÜLKELER MUAF TUTULDU

Öte yandan Kanada’nın uluslararası ticaret yükümlülükleri kapsamında ABD, Meksika, İsrail, Şili ve gelişmekte olan ülkelerden yapılan konserve sebze ithalatının söz konusu ek vergiden muaf tutulacağı bildirildi.

Karar, küresel ticarette korumacılık adımlarının yeniden gündeme geldiğine işaret ederken, özellikle tarım ve gıda sektöründe dengelerin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.