Kanada Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Carney ile Herzog’un telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Carney, aralarında Kanadalıların da bulunduğu filodaki sivillere yönelik uygulamaları “endişe verici” olarak nitelendirirken, yaşananlarla ilgili bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Başbakan Carney ayrıca, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in açıklamalarını sert sözlerle eleştirerek, sivillerin korunmasının ve insan onuruna her şart altında saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.

Daha önce de Carney, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelenin kabul edilemeyeceğini dile getirmiş ve İsrail’in Ottawa Büyükelçisi’nin Kanada Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını açıklamıştı.

Öte yandan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 20 Mayıs’ta ABD merkezli X platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı’nda çekildiği belirtilen görüntüleri paylaşmıştı. Görüntülerde İsrail güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu iddia edilirken, Ben-Gvir’in “Böyle yapılmalı.” ifadelerini kullandığı duyulmuştu.