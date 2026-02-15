Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran’ın sınır ötesi faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirtilen 7 kişiye yönelik yeni yaptırım kararı alındığını açıkladı. Kanada yönetimi, İran’ın yurt içi ve dışında baskı ve şiddet yöntemlerine başvurmasını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Kanada Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İran'a yönelik özel düzenlemeler kapsamında yeni yaptırım kararları alındığı belirtildi.

'ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ'

Açıklamada, "İran yönetiminin yalnızca kendi ülkesinde değil, yurt dışında da baskı ve şiddet yöntemlerine başvurduğu ve bu eylemlerinin kabul edilemez olduğu" kaydedildi.

Yaptırım listesine 7 kişinin eklendiği duyurulan açıklamada, bu kişilerin İran'ın sınır ötesi faaliyetleriyle bağlantılı olduğu kaydedildi.