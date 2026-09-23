Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Kanada Başbakanı Mark Carney, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York’ta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze’de büyük bir insani acının devam ettiğini belirten Carney, Filistin’e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım sağlayacaklarını duyurdu.

Carney, yardımın 80 milyon Kanada dolarının insani yardım, 20 milyon Kanada dolarının ise barış ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi için ayrılacağını bildirdi.

CARNEY’DEN E1 YERLEŞİM PROJESİNE TEPKİ

Carney, İsrail hükümetinin Doğu Kudüs’teki E1 yerleşim projesine onay vermesinin barışa doğrudan tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kanada’nın İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara yönelik ticaret kısıtlamalarını hayata geçirme niyetini açıkladığını belirten Carney, bunun iki devletli çözüm ihtimalinin korunması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik somut bir adım olduğunu ifade etti.