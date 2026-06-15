Kaynak: Haber Merkezi

Kanada’nın 3 sene önce “deprem vizesi” ile kabul ettiği Türklere verilen geçici çalışma izinlerinin süresi uzatılmadı. Süre 6 ay sonra bitecek. Bu arada yeni bir gelişme olmazsa ülkede çalışan 7 bin Türk geri dönmek zorunda kalacak.

ÇALIŞMA İZİNLERİNİN 2 SENE UZATILMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Türk asıllı Oakville West Milletvekili Şima Açan tarafından Meclis’e sunulan, binlerce kişinin imzaladığı önergede çalışma izinlerinin 2 sene uzatılması talep edilmişti.

Hükümet önergeye yanıt verdi. Deprem vizesinin geçici olduğu ve programın sonlandırıldığı ifade edilen yanıtta, Kanada’da kalmak isteyen kişilerin mevcut göç programlarına başvurmaları talep edildi.

TÜRKLERİN İZİN SÜRELERİ UZATILMADI

Öte yandan göç programlarına başvurup 6 ayda hazır hale gelmek mümkün değil. Bunun için süre gerekiyor.

Kanada Türk Dernekleri Federasyonu ve depremzedeler sürenin 2 yıl uzatılması için girişimlerini devam ettiriyorlar. Yeni süre verilmesi halinde Türklerin kendilerini yeni programlara hazırlama imkânı elde edeceklerine dikkat çekiliyor.

6 AY YETERLİ BİR SÜRE DEĞİL

Kanada, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra Türkiye ve Suriye vatandaşları için geçici göç kolaylıkları duyurmuş, bu kapsamda çok sayıda depremzede Türk geçici çalışma izniyle ülkeye gitmişti. Ancak yaklaşık üç yıl sonra bu izinlerin süresi dolmak üzere. Kanada’daki Türk toplumu ve depremzedeler, çalışma izinlerinin iki yıl daha uzatılması için imza kampanyası başlattı; binlerce kişinin imzaladığı dilekçe Türk asıllı Oakville West Milletvekili Şima Açan tarafından Meclis’e taşındı.

Depremzedeler ve Kanada Türk Dernekleri Federasyonu, Ukrayna ve İran’dan gelenlere tanınan esnekliklerin Türk depremzedeler için de uygulanmasını talep ediyor. Sürenin uzatılması durumunda Kanada’da çalışan Türklerin hem mevcut hayatlarını sürdürebileceği hem de kalıcı oturum başvuruları için gerekli koşulları hazırlayabileceği vurgulanıyor. Aksi halde, deprem sonrası yeni bir hayat kurma umuduyla Kanada’ya giden binlerce kişinin ikinci kez büyük bir yıkımla karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.