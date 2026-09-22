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Kaynak: Haber Merkezi

Kanada'da 11 Şubat'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlenmiş, aralarında saldırganın da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Okul saldırısında saldırganın ChatGPT ile yaptığı yazışmalarını güvenlik güçlerine bildirmediği gerekçesiyle British Columbia eyaleti hükümeti, OpenAI şirketine dava açtı.

Eyalet Başsavcısı Niki Sharma, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, California eyaletinde şirkete karşı dava açıldığını ifade ederek, OpenAI'ı "güvenli olmayan ürün tasarlamakla" suçlaması dikkat çekti.

Sharma, saldırgan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar ile ChatGPT arasındaki görüşmelerin OpenAI tarafından iç incelemeyi tetikleyecek kadar endişe verici olduğunu ancak görüşmelerin Kanada polisine bildirilmediğini​​​​​​​ açıkladı. Görüşmeleri kendisinin okumadığını söyleyen Sharma, eyaletin OpenAI'den sohbet kayıtlarını talep ettiğini ancak şirketin bunları paylaşmayı reddettiğini açıkladı.

Dava dilekçesine göre eyalet yönetimi, saldırı sonrasında toplumun yeniden inşası için yaptığı harcamaların yanı sıra yeni bir okul inşa edilmesinin maliyetini de OpenAI'den istiyor.

NE OLMUŞTU?

11 Şubat'ta Kanada'nın Columbia eyaletine bağlı Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, aralarında saldırganın da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirmiş, 27 kişi ise yaralanmıştı.

Aralık 1989'da Montreal kentinde "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak bu saldırı kayıtlara geçmişti.

Nisan ayında ise OpenAI şirketinin üst yöneticisi (CEO) Sam Altman saldırganın ChatGPT ile yazışmalarını polise daha önceden vermediği için özür dilemişti.