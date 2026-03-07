Antalya'da özel bir hastanede karın ve göğüs gerdirme operasyonu geçiren 35 yaşındaki Kanada vatandaşı Jessika Chagnon Gailloux, yaşamını yitirdi. Gailloux'un ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Jessika Chagnon Gailloux, Antalya’nın Kepez ilçesi, Kanal Mahallesi’ndeki özel bir hastanede karın ve göğüs gerdirme operasyonları yaptırmak amacıyla 2 Mart tarihinde Antalya’ya geldi. Gailloux, Halide Edip Caddesi üzerinde bulunan hastanede ameliyata alındı. Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, müdahalenin planlanan süreçte başarıyla tamamlandığını ve ameliyat esnasında herhangi bir komplikasyon gelişmediğini bildirdi.

SERVİSE ALINDIKTAN SONRA FENALAŞTI

Servise alınan Gailloux'un bir süre sonra fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri inceleme ve savcılık tarafından hastanede inceleme yapıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin kontrollerinde Gailloux'un, vücudunda ameliyata bağlı dikiş izleri dışında herhangi bir kesici, delici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı öğrenildi.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Gailloux'nun Antalya'ya birlikte geldiği arkadaşı Stephanie Jobin'in de ifadesine başvuruldu. Jobin'in, Jessika Chagnon Gailloux ile Kanada'dan birlikte Antalya'ya geldiklerini, Türkiye'ye gelmeden yaklaşık 3 gün önce birlikte uyuşturucu kullandıklarını söylediği iddia edildi. Arkadaşının bilinen bir rahatsızlığı olmadığını ifade eden Jobin, Antalya'ya operasyon amacıyla geldiklerini dile getirdi.

Jessika Chagnon Gailloux'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve detaylı çalışma başlatıldı.