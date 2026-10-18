Dışişleri Bakanlığı, Kanada'daki bir askeri üste dün meydana gelen patlamada yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyulduğunu açıkladı.
Bakanlık, Kanada'nın Alberta eyaletinde bulunan bir askeri üste dün meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, patlamada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kanada halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde dün meydana gelen patlamada 4 asker hayatını kaybetmiş, çok sayıda asker ise ağır yaralanmıştı.