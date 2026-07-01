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Kaynak: AA

Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Saskatoon kentinde yer alan Centennial Collegiate Lisesi’nin mezuniyet töreninde skandal bir olay yaşandı. Diplomasını almak üzere cübbesinin üzerine Filistin mücadelesinin ve kültürünün sembollerinden biri olan kefiyeyi takarak sahneye çıkan öğrenci, bir görevlinin çirkin müdahalesine maruz kaldı. Görevli personelin, öğrencinin boynundaki kefiyeyi aniden çekerek zorla çıkarması sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, neye uğradığını şaşıran öğrencinin kısa süreli bir şok yaşadığı, ardından kefiyesini yeniden boynuna taktığı ve törenin bu şekilde devam ettiği görüldü. Görüntülerin internette yayılması üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma sert tepki göstererek, bu müdahalenin kabul edilemez olduğunu ve kefiyenin Filistinliler için bir kültürel kimlik ve dayanışma sembolü taşıdığını vurguladı.

NCCM'DEN SERT TEPKİ: "FİLİSTİN KARŞITI IRKÇILIĞIN EN BELİRGİN ÖRNEĞİ"

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, törende yaşananlara tanıklık etmenin son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

Son yıllarda özellikle eğitim kurumlarında ve mezuniyet törenlerinde Filistin kimliğine ya da kültürüne ait her türlü unsurun haksız yere şiddet ve terör kavramlarıyla bağdaştırıldığına dikkat çeken NCCM, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu olay, Kanada'daki tüm kurumlarda ele alınması ve sorumluların hesap vermesi gereken Filistin karşıtı ırkçılığın en belirgin örneğidir. Bu utanç verici olayda yer alan tüm taraflara ulaşmaya çalışıyoruz."