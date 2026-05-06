On filmden oluşan program, Kanada sinemasının farklı dönemlerine ışık tutarak izleyiciyi zengin bir sinema yolculuğuna davet ediyor.

Seçki, Toronto Uluslararası Film Festivali’nin 2015 yılında eleştirmenler ve sinemacılar arasında düzenlediği anket sonucunda belirlenen “Top 10 Canadian Films” listesini temel alıyor. Bu kapsamda hazırlanan program, Kanada sinema kültürünü biçimlendiren ve uluslararası alanda dikkat çeken yapımları bir araya getiriyor.

Öte yandan GalataPerform, 20 yılı aşkın deneyimini daha geniş kitlelerle buluşturmak ve sürdürülebilir bir üretim-paylaşım alanı yaratmak amacıyla “GalataPerform LAB” adlı yeni platformunu hayata geçirdi.

Bu platform; tiyatrodan sinemaya, edebiyattan müziğe, tasarımdan yeni teknolojilere kadar uzanan geniş bir yelpazede çevrimiçi ve hibrit etkinlikler sunacak. Atölyeler, masterclass’lar, mentorluk programları ve yaratıcı buluşmalarla zenginleşecek program, hem Türkiye’den hem de yurtdışından katılımcıları bir araya getirerek disiplinlerarası üretimi teşvik etmeyi hedefliyor.