Kanada merkezli dev kuruluş Kitco altında tarih verdi: Altında eylül ayına dikkat

Spot altın 4.023,35 dolar pivot seviyesinin altında kaldığı sürece kısa vadeli düşüş eğilimi masada kalmaya devam edecek. Yukarı yönlü hareketlerde ilk dirençler 4.008,70 ve 4.023,35 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması durumunda 50 günlük hareketli ortalama olan 3.947,13 dolar ve sonrasında 4.053,95 dolar hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destekler 3.969,00 ve 3.950,80 dolar seviyelerinde bulunuyor. Ayıların bir sonraki hedefi ise 3.886,46 dolar.