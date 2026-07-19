Kanada merkezli dev kuruluş Kitco altında tarih verdi: Altında eylül ayına dikkat

Küresel finans piyasaları, ABD'den gelen yoğun veri akışı ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin gölgesinde hareketli bir haftayı geride bıraktı. Perşembe günü yaşanan sert düşüşlerin ardından yatırımcıların açık pozisyonlarını kapatmasıyla değerli metaller yeniden yükselişe geçti. Ancak güçlü ABD doları, yüksek tahvil getirileri ve petrol fiyatlarındaki artış piyasalardaki temkinli duruşun sürmesine neden oluyor.
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ABD piyasalarında perşembe günü yaşanan gerilemenin ardından spot altın ve gümüş yükselerek kısmi istikrar kazandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve güçlü dolar endeksi, altın ve gümüş fiyatları üzerindeki baskıyı korurken borsalarda düşüş hakim oldu.Utku Beycan
Spot altın, Cuma günü dalgalı bir seyir izledi. Psikolojik açıdan kritik bir eşik olan 4.000 dolar sınırının altına inse de perşembe günkü en düşük seviyelerinin üzerinde kalmayı başararak yüzde 0,97 artışla 4.015,06 dolar seviyelerinden işlem gördü.
Gümüş fiyatları ise 28 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından tepki alımlarıyla karşılaşarak seans içinde yüzde 0,68 değer kazandı ve 55,897 dolar seviyesine ulaştı. Buna rağmen teknik olarak düşüş trendinden çıkabilmesi için 57,00 dolar bölgesinin üzerine çıkması gerektiği belirtiliyor.
Kuzey Amerika hisse senedi piyasaları, çip sektöründeki satış dalgasının derinleşmesi ve yapay zekâ odaklı hisselerin değer kaybetmesiyle haftayı ekside tamamladı:
S&P 500, yüzde 1,0 kayıpla 7.475,69 puana geriledi.
Nasdaq, yüzde 1,4 düşüşle 25.520,24 puana indi.
Dow Jones, yüzde 0,8 azalarak 52.146,42 puandan kapandı.
Russell 2000, yüzde 0,4 değer kaybıyla 2.962,22 puana çekildi.
Kanada S&P/TSX, yüzde 0,22 azalışla 35.263,85 seviyesine düştü.
Avrupa tarafında da teknoloji sektörü ve Orta Doğu kaynaklı risk algısı endeksleri olumsuz etkiledi. STOXX Europe 600 endeksi yüzde 0,57, Almanya DAX yüzde 0,34, Fransa CAC 40 yüzde 0,47 gerilerken, İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 yükselişle pozitif ayrıştı.
ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin (TÜFE ve ÜFE) ardından piyasalarda oluşan ılımlı hava, perşembe günü gelen güçlü perakende satışlar ve işsizlik maaşı başvuruları verileriyle yerini daha temkinli bir duruşa bıraktı. Son olarak öncü Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin 49,5'ten 54,4'e yükselmesi ve enflasyon beklentilerinin düşmesi ekonomik faaliyetlerin canlılığını koruduğunu gösterdi.
Bu veri seti, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 50 seviyelerinde tutmaya devam etti. ABD 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 4,53, 2 yıllıkların yüzde 4,17 üzerinde seyretmesi ve dolar endeksinin (DXY) 100,73 seviyesine yükselmesi, emtiadaki yükselişin makro bir trend dönüşünden ziyade teknik bir düzeltme (kısa pozisyon kapatma) olduğunu ortaya koyuyor.
Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran arasındaki askeri gerilimin sürmesi, deniz taşımacılığındaki riskleri canlı tutuyor. Bu durum ham petrol fiyatlarında net bir savaş riski primi yaratmış durumda. Nymex WTI ham petrolü 81 doların üzerinde, Brent petrol ise 86,70 dolar seviyelerinde işlem görerek haftayı güçlü yükselişlerle kapattı.
Petrol fiyatlarındaki artış bir yandan jeopolitik risk algısıyla altına güvenli liman talebi getirirken, diğer yandan enflasyonist baskıyı canlı tutarak Fed'in faiz silahını kullanma ihtimalini artırıyor ve emtianın yukarı yönlü hareket alanını kısıtlıyor.
Spot altın 4.023,35 dolar pivot seviyesinin altında kaldığı sürece kısa vadeli düşüş eğilimi masada kalmaya devam edecek. Yukarı yönlü hareketlerde ilk dirençler 4.008,70 ve 4.023,35 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması durumunda 50 günlük hareketli ortalama olan 3.947,13 dolar ve sonrasında 4.053,95 dolar hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destekler 3.969,00 ve 3.950,80 dolar seviyelerinde bulunuyor. Ayıların bir sonraki hedefi ise 3.886,46 dolar.
Cuma günkü toparlanmaya rağmen gümüş, 59,44 - 58,53 dolar aralığındaki kritik geri çekilme bölgesinin altında kalarak teknik olarak zayıf görünümünü koruyor. Alıcıların piyasaya hakim olması için fiyatın yeniden 58,53 doların üzerine çıkması gerekiyor; bu durumda 59,44 ve 63,28 dolar seviyeleri izlenecek. Düşüşün sürmesi halinde ise 55,21 ve 54,80 dolar desteklerinin ardından 53,42 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.