Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Kanada Başbakanı Mark Carney, Halifax kentinde, NATO'nun savunma kapasitesini artırma hedeflerine yönelik attıkları yatırım adımlarına ilişkin basına açıklaması gerçekleştirdi.

Kanada donanması için Almanya'nın TKMS şirketinin tedarikçi olarak seçildiğini aktaran Carney, bunun, "ülke tarihinin en büyük satın alımı" olacağını ifade etti.

Carney, denizaltıların tedarikçisi olarak TKMS ile en fazla 12 denizaltının üretimi için nihai bir anlaşma üzerine olacağını, böylece TKMS'nin on milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını söyledi.

TKMS'nin, teslimatı hızlandırmak hedefiyle üretim kapasitesinde yer açacağını ifade eden Carney, böylece Kanada'nın 2034'e kadar denizaltılara sahip olabileceğini açıkladı.