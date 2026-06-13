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Kanada, 16. dakikada savunma hatası sonrası penaltı noktasında topla buluşan David ile önemli bir fırsat yakaladı ancak oyuncunun vuruşu kaleci Vasilj’de kaldı.

Bu pozisyondan kısa süre sonra Bosna Hersek golü buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kolasinac’ın kafayla aşırttığı topu Lukic tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

27 yaşındaki Lukic, milli formayla ilk gol sevincini bu karşılaşmada yaşadı.

İkinci yarı iki takımın üst üste bulduğu net pozisyonlarla başladı.

53. dakikada gelişen Kanada atağında, rakip ceza alanında paslaşmaların ardından Laryea'nın karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda kaleye giden top, kaptan Kolasinac'ın müdahalesiyle üst direkten döndü.

55. dakikada Demirovic'in karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, kaleci Crepeau ayaklarıyla müdahale ederek topu kornere gönderiyor.

Kanada, maç boyunca sürdürdüğü baskısının sonucunu 78. dakikada aldı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Larin, oyuna girdikten 2 dakika sonra takımına beraberliği getirdi.

Promise David'in pasında ceza alanına hareketlenen Larin'in ceza alanında Demirovic'ten sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Kanada, turnuvadaki ilk puanını aldı

Dünya Kupası'na 3. kez katılan Kanada, turnuva tarihindeki ilk puanını Bosna Hersek beraberliğiyle elde etti.

1986 ve 2022'de oynadığı 6 maçı da kaybeden Kanada, iki gol atarken, kalesinde 12 gol görmüştü.

CYLE LARİN: “BÜYÜDÜĞÜM ŞEHİRDE GOL ATMAK VE BUNU TARAFTARLARLA BİRLİKTE KUTLAMAK İNANILMAZ BİR DUYGUYDU”

Kanada Milli Takımı'nda forma giyen Cyle Larin, 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında Bosna Hersek karşısında beraberliği getiren golü atmasının inanılmaz bir duygu olduğunu söyledi.

Larin​​​​​​​, Toronto Stadı'nda 1-1 biten ve Kanada'nın Dünya Kupası tarihinde ilk kez puan aldığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Cyle Larin, "Evimdeki bir maçta, büyüdüğüm şehirde gol atmak ve bunu taraftarlarla birlikte kutlamak inanılmaz bir duyguydu. Çok güzel bir atmosfer vardı. Ailem ve birlikte büyüdüğüm insanlar da oradaydı." diye konuştu.

Bosna Hersek karşısında ilk 11'de başlamadığı için üzgün olduğunu belirten Larin, "Daha önce de bu pozisyona düştüm ve ne yapabileceğimi gösterdim, zamanı geldiğinde yine gösteririm. Şu an olduğum yere geri dönebilmek için çalıştım. Bu, tamamen yaptığım tüm o çalışmaların bir karşılığıdır." dedi.

Larin, gol sevincinin planlı olup olmadığı sorusuna, "Bu, Dünya Kupası'na gelirken bir süredir aklımda olan bir şeydi ve sadece herkesi susturmak istedim." yanıtını verdi.

Kanadalı futbolcu, formasını giydiği Southampton'ın "casusluk skandalı" nedeniyle Premier Lig play-off finalinden men edilmesiyle ilgili soru üzerine, "Bunu atlatmak zor çünkü çok harika bir seri yakalamıştık. Taraftarlar arkamızdaydı, oyuncular o noktaya gelebilmek için fedakarlıklar yapmıştı. Rakibi iki kez yendikten sonra bunun elinizden alınması can yakıyor. Premier Lig'e gidememek can yakıyor. Ama bence aynı oyunculara ve aynı teknik direktöre sahip olursak, bunu tekrar başarabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.