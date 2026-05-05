Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Orta Doğu'daki duruma ilişkin paylaşım yaptı.

"Kanada, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik sebepsiz füze ve insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınıyor" ifadesini kullanan Carney, BAE halkıyla dayanışma içinde olduklarını, sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya yönelik savunma çabalarını takdir ettiklerini kaydetti.

Mark Carney, ülkesinin bölgede gerilimin azaltılması ve diplomasi çağrısını yinelediğini aktardı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand da sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukuka uygun olarak sona ermesi gerektiğini ve ülkesinin diğer Körfez ortaklarıyla birlikte BAE halkının yanında olduğunu belirtti.​​​​​​​

BAE VE UMMAN'A İRAN SALDIRISI İDDİASI

BAE ve Umman'a dün, İran'dan insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüştü BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.