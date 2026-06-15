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Kaynak: AA

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Kanada ile Avrupa Birliği arasında varılan anlaşmanın resmen onaylandığı belirtildi. Karar kapsamında Kanadalı şirketler ve Kanada menşeli savunma ürünleri, SAFE programı çerçevesindeki ortak tedarik süreçlerine katılabilecek.

Kanada ve AB Savunma İşbirliği Güçleniyor

AB Konseyi açıklamasında Kanada'nın Avrupa Birliği'nin yakın müttefiklerinden biri olduğu vurgulanırken, Ottawa yönetiminin Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanındaki yeni girişimlerinde daha aktif rol üstleneceği ifade edildi.

Anlaşma sayesinde Kanadalı savunma sanayi şirketleri, AB ülkeleriyle gerçekleştirilecek ortak savunma projelerinde yer alabilecek ve çeşitli tedarik süreçlerine dahil olabilecek.

SAFE Programı Nedir?

SAFE (Security Action for Europe - Avrupa Güvenlik Eylemi), Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki yeni stratejisinin temel unsurlarından biri olarak 29 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

Program, Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın güvenlik kaygıları ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Avrupa ülkelerine yönelik savunma harcamalarını artırma çağrıları sonrasında şekillendirilen "Savunmada 2030 Hedefleri" kapsamında hayata geçirildi.

SAFE mekanizması sayesinde katılımcı ülkeler, ortak savunma projeleri için toplam 150 milyar avroya kadar kredi imkanından yararlanabilecek.

Hangi Ülkeler SAFE Kapsamında Yer Alıyor?

Program kapsamında AB üyesi ülkelerin yanı sıra Ukrayna, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda da ortak savunma tedariklerine katılabiliyor. Katılımcı ülkeler aynı zamanda birbirlerinin savunma sanayi ürünlerini ortak satın alma imkanına sahip oluyor.

AB ile özel anlaşma imzalayan aday ülkeler ve Kanada gibi ortak ülkeler de projelerde yer alabiliyor. Ancak üretilecek savunma ürünlerinin bileşenlerinin toplam değerinin en az yüzde 65'inin Avrupa içindeki ülkelerden gelmesi şartı bulunuyor.

Avrupa Savunma Sanayisinde Yeni Dönem

Uzmanlar, Kanada'nın SAFE programına dahil olmasının Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki savunma işbirliğini daha da güçlendireceğini değerlendiriyor. Kararın, Avrupa savunma sanayisinin üretim kapasitesini artırırken ortak tedarik süreçlerini de hızlandırması bekleniyor.

SAFE programı, Avrupa Birliği'nin savunma alanında daha bağımsız ve koordineli hareket etme hedefinin önemli adımlarından biri olarak görülüyor.