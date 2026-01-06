Son yıllarda sağlıklı beslenme trendleriyle birlikte adı daha sık anılan keten tohumu, besin değeri yüksek süper gıdalar arasında yer alıyor. Küçük boyutuna rağmen içerdiği lif, omega-3 ve bitkisel protein sayesinde sindirimden kalp sağlığına kadar birçok alanda fayda sağlıyor. İşte keten tohumu hakkında merak edilenler…

KETEN TOHUMU NEDİR?

Keten bitkisinden elde edilen keten tohumu, kahverengi veya altın sarısı renkte olabilir. Öğütülmüş ya da bütün hâliyle tüketilebilen bu besin, özellikle lif ve sağlıklı yağlar bakımından oldukça zengindir.

KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI

Sindirim sistemini destekler: yüksek lif içeriği sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur

Kalp sağlığını destekler: omega-3 yağ asitleri kalp-damar sağlığı için önemlidir

Tokluk hissi sağlar: lifli yapısı sayesinde uzun süre tok tutabilir

Bağışıklığı destekler: antioksidan bileşenler içerir

Kan şekeri dengesine katkı sağlar: lif sayesinde ani kan şekeri dalgalanmalarını azaltabilir

KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?