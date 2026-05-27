Kan grubunuzun yalnızca acil durumlarda değil, uzun vadeli damar ve beyin sağlığınız üzerinde de etkili olabileceği ortaya çıktı. Bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, özellikle A kan grubuna sahip bireylerin 60 yaş öncesinde felç geçirme riskinin diğer kan gruplarına göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Genetik yapının kanın pıhtılaşma mekanizması üzerindeki etkileri, nörolojik hastalıklarla bağlantısı açısından yeniden gündeme taşındı.
Kan grubunuz felç riskinizi belirliyor olabilir: Dünyaca ünlü nörologlardan çarpıcı araştırma
Kan grubunuz felç riskinizi etkiliyor olabilir. Bilim insanlarının yayımladığı yeni araştırma, özellikle A kan grubuna sahip bireylerde erken inme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
University of Maryland uzmanları tarafından yürütülen ve Neurology dergisinde yayımlanan çalışma, tıp dünyasında dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
Araştırmacılar, 18 ile 59 yaş arasındaki bireyleri kapsayan 48 farklı genetik çalışmanın verilerini inceledi. Çalışmada yaklaşık 17 bin felç hastasının yanı sıra 600 binden fazla sağlıklı bireyin genetik verileri karşılaştırıldı.
Elde edilen sonuçlar, kan grubu genleri ile erken yaşta görülen inme arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koydu:
A Kan Grubu: 60 yaş öncesinde felç geçirme riski diğer kan gruplarına göre %16 daha yüksek.
0 (Sıfır) Kan Grubu: Aynı yaş grubunda erken felç geçirme ihtimali %12 daha düşük.
B Kan Grubu: Yaştan bağımsız olarak genel felç riski yaklaşık %11 oranında daha fazla.
GENETİK YAPI PIHTILAŞMA SÜRECİNİ NASIL ETKİLİYOR?
Bilim insanları, A kan grubunun felç riskini neden artırdığına dair mekanizmayı henüz tam olarak açıklayabilmiş değil. Ancak Maryland Üniversitesi’nden Vasküler Nörolog Dr. Steven Kittner’ın değerlendirmelerine göre, bu durumun doğrudan kanın pıhtılaşma sistemiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.
İleri yaşlarda görülen felç vakalarının büyük bölümü damar sertliği ve yağ plaklarının birikmesi sonucu ortaya çıkarken, genç yaşta meydana gelen inmelerin nedenleri daha farklı mekanizmalara dayanıyor.
Kan grubu genlerinin bulunduğu “ABO lokusu” adı verilen genetik bölgenin; trombositlerin, damar yüzeyini kaplayan hücrelerin ve dolaşımdaki bazı proteinlerin çalışma düzenini etkileyebileceği belirtiliyor.
Daha önce yapılan araştırmalar da aynı genetik bölgenin, kan akışını azaltabilen koroner arter kireçlenmesiyle bağlantılı olduğunu göstermişti. Uzmanlara göre bu genetik yapı, istenmeyen kan pıhtılarının oluşumunu kolaylaştırarak beyne giden damarların tıkanmasına neden olabiliyor.
UZMANLARDAN KRİTİK AÇIKLAMA
Araştırmanın sonuçları dikkat çekse de uzmanlar, A kan grubuna sahip kişilerin yalnızca bu nedenle ek tarama yaptırması gerektiğine dair bir durum olmadığını vurguluyor.
Uzmanlara göre A kan grubunun oluşturduğu ek risk oranı genel tablo içinde oldukça sınırlı kalıyor. İnme vakalarının büyük kısmı hâlâ 65 yaş ve üzerindeki bireylerde görülürken, riskin 55 yaşından sonra her 10 yılda bir yaklaşık iki kat arttığı ifade ediliyor.
Felç riskini değerlendirirken yaş ve genetik gibi değiştirilemeyen faktörlerden çok, yaşam tarzına bağlı risklerin kontrol altına alınmasının daha önemli olduğu belirtiliyor. Sağlıklı bir dolaşım sistemi için;
Tansiyon ve kolesterol seviyelerinin düzenli takip edilmesi,
Fiziksel aktivitenin ihmal edilmemesi,
Sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılması en etkili koruyucu adımlar arasında gösteriliyor.
Sonuç olarak uzmanlar, kan grupları ile felç riski arasındaki ilişkinin insan genetiğinin hastalıklar üzerindeki etkisini anlamak açısından önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor.
Ancak araştırmaya katılan kişilerin büyük bölümünün Avrupa kökenli bireylerden oluşması nedeniyle, sonuçların farklı toplumlar üzerinde yapılacak yeni çalışmalarla desteklenmesi gerektiği ifade ediliyor.