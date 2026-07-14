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Kaynak: İHA

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde yaşanan olay, jandarmaya yapılan kayıp başvurusuyla başladı, kan donduran bir cinayetle sonuçlandı. Babasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli, suçu gizlemek için kayıp ihbarında bulununca çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti.

Olay, Karaağaç köyünde meydana geldi. Ö.A. (25), babası Yusuf Ayan'dan (55) yaklaşık bir gündür haber alamadığını belirterek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Soruşturma sırasında Ö.A.'nın ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine ekipler aramalarını ev ve çevresinde yoğunlaştırdı. Yapılan incelemelerde Yusuf Ayan'ın parçalanmış cansız bedenine ait kalıntılar, evin eklentisinde bulunan tuvalette bulundu.

Olayla ilgili Ö.A.'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınırken, kimliği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze parçaları otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.