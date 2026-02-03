Çorum’un Ulukavak Mahallesi’nde ikamet eden 76 yaşındaki Ali Osman Kaya, 28 Ocak günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine yaşlı adamı aramak için ekipler çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde Kaya’nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde görüldüğü belirlenmesi üzerine arama çalışmaları, AFAD ve jandarma ekiplerinin desteğiyle bölgede yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmaları sonucu yaşlı adamdan acı haber geldi. Cansız bedeni, parçalanmış halde çöp poşetleri içerisinde dere yatağında bulundu. Bölgede yapılan taramalarda kafa kısmına ilk etapta ulaşılamadı.

İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüpheli A.F.K.’nin ifadesi sonrası ekipler, yaşlı adama ait olduğu değerlendirilen kesik başı ormanlık alanda buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırma sonrası kesik baş, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.