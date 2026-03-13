Soruşturma derinleştikçe olayın arkasındaki korkunç detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. İddiaya göre Okan G., arkadaşı A.G. ile iş birliği yaparak eşine bir tuzak kurdu. A.G.’nin, Aylin G.’yi "kızını göreceksin" diyerek kandırıp araca aldığı, ardından yolda Okan G.’nin de araca bindiği ileri sürüldü.

DURUMU KRİTİK

Zorla bir eve götürülen ve burada şiddete maruz kalan Aylin G.’nin, kaçmaya çalıştığı balkondan eşi tarafından atıldığı iddia ediliyor. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürerken; firari eş Okan G. ve suç ortağı olduğu öne sürülen A.G.’yi yakalamak için polis geniş çaplı operasyon başlattı.

Çiftin daha önce defalarca karakolluk oldukları, bu nedenle 8 yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı ortaya çıktı.