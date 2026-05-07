TAG Otoyolu’nda meydana gelen ve başta ölümlü trafik kazası olarak kayıtlara geçen olayın altından kan donduran bir plan çıktı. Jandarma ve savcılığın titiz çalışması sonucu, Muzaffer Yanıkollu’nun kazada değil, araç içinde darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.

"KAZA YAPTIK" DİYEREK HASTANEYE GİTTİ

Olay, 25 Nisan gecesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana geldi. 2,72 promil alkollü olduğu belirlenen Oğulcan G., idaresindeki minibüsle bir otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından durmayan Oğulcan G., bir dinlenme tesisinde karşılaştığı jandarma ekiplerine "kaza yaptıklarını ve araçtaki Muzaffer Yanıkollu’nun yaralandığını" iddia ederek hastaneye gitti. Bilinci kapalı olan Yanıkollu, 28 Nisan’da hayatını kaybetti.

OTOPSİDEKİ DARP İZLERİ VE KESİLEN KAMERA KABLOLARI ŞÜPHE UYANDIRDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekipleri, olayın sıradan bir kaza olmadığını kanıtlayan bir dizi detaya ulaştı:

Aracın hasar durumunun ölümle sonuçlanacak kadar ağır olmadığı tespit edildi. Araçtaki diğer 3 kişinin burnunun bile kanamamış olması kuşku uyandırdı. Yediemin otoparkına çekilen minibüsteki kamera kayıt cihazının, kabloları kesilerek yerinden söküldüğü belirlendi.

Otopside yanıkollu’nun vücudunda kazayla uyumsuz ağır darp izlerine rastlandı.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Yanıkollu ile Oğulcan G. arasında bir taşıma ihalesi nedeniyle husumet bulunduğunu saptadı. Şüphelilerden Berke A., Gürcistan’a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı’nda; Oğulcan G. Adana’da, Efehan B. ise Kayseri’de kıskıvrak yakalandı.

"DÖVELİM Mİ DEDİM, KABUL ETTİLER"

İlk ifadesinde "Muzaffer araçta çifte telli oynarken cama çarptı" diyen Oğulcan G., evindeki kan izleri ve vücudundaki yaralar sorulunca cinayeti itiraf etti. Şüpheli, olay gecesini şu sözlerle anlattı:

"Alkol alırken arkadaşlarıma 'Muzaffer’i alıp dövelim mi?' dedim, kabul ettiler. Araçta tartışmaya başladık, Efehan ve Berke yumruklamaya başladı. Sonra aracı sağa çektim, ben de darp ettim. Hareket halindeyken bir araca çarpınca direksiyona geçip hastaneye gittim."

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Minibüsün kamera kayıtlarını yediemin otoparkından yakınlarıyla birlikte çaldıklarını da itiraf eden Oğulcan G. ile suç ortakları Efehan B. ve Berke A., çıkarıldıkları mahkemece "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.