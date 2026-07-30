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Kaynak: AA / İHA

Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşanan ve 23 yaşındaki Yakup Anart'ın hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından başlayan husumet, Siirt'te düzenlenen barış programıyla son buldu.

Şeyh Muiniddin'in öncülüğünde gerçekleştirilen törende, amcazade iki göçer aile yıllar süren kırgınlığı geride bırakarak yeniden bir araya geldi.

ACILI BABANIN TAVRI TAKDİR TOPLADI

Barış töreninin en dikkat çeken anı ise hayatını kaybeden Yakup Anart'ın babası Kerem Anart'ın, hiçbir şart öne sürmeden yalnızca Allah rızası için barışı kabul etmesi oldu.

Acılı babanın bu yaklaşımı, törene katılanlar tarafından takdirle karşılandı.

KUR'AN TİLAVETİ VE DUALARLA BARIŞ SAĞLANDI

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından taraflar tokalaşarak husumeti sonlandırdı.

Barış programına kanaat önderleri, din alimleri, aşiret temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TOPLUMSAL BARIŞ MESAJI VERİLDİ

Programda yapılan konuşmalarda, kan davalarının sona erdirilmesinin, toplumsal barışın güçlendirilmesinin ve kardeşlik bağlarının korunmasının önemine dikkat çekildi.

Barış yemeğiyle devam eden program, edilen duaların ardından sona ererken, tarafların uzlaşması bölgede memnuniyetle karşılandı.