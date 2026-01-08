Kanal 7’de yayınlanan ve uzun süre adından söz ettiren dizi, Ocak 2025’te final yaparak ekranlara veda etmişti. Toplam 434 bölüm süren yapımdan ortaya çıkan bu kamera arkası görüntüleri, dizinin finalinin ardından yeniden gündeme taşındı.

‘GEL BURAYA ARTİST’

2. Sayfa'da paylaşılan videolarda Barış Baktaş’ın, Yağmur Yüksel’e “Gel buraya artist” şeklinde hitap etmesi kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Görüntüler sonrası pek çok izleyici, kullanılan üslubu eleştirirken bazıları da sözlerin şaka amaçlı söylendiğini savundu.

TAKİPTEN ÇIKTI

Öte yandan Yağmur Yüksel’in, dizinin final yapmasının ardından rol arkadaşı Barış Baktaş’ı sosyal medyada takipten çıkması da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

BARIŞ BAKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yayınlanan görüntülerin ardından Barış Baktaş sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:

Bugün bu videoyu pek çok sosyal medya sayfası önünü ardını bile bilmeden birkaç saniyeye dayanarak hakkımda öz benliğime aykırı söylemler içeren paylaşımlar yapmış...

Ata binme sahnesinde arkadan gelen ses, ekibimizden çok sevdiğim bir arkadaşımızındı. Her ne kadar kötü niyetli olmasa da "boş boş işler" gibi bir tabir kullanıyor. (videoda net şekilde duyuluyor)

Benim "gel bin artist gel bin" cevabım da tamamen set içi şakalaşma ve yılların samimiyeti :) Görüntüde de karşımdaki kadın partnerime değil arkaya bakarak konuştuğum çok açık ve net!

Kadrajda önde görünen ya da görünmeyen hiçbir kadın arkadaşımıza söylenmiş bir laf değil, OLAMAZ! Saygının olmadığı bir dili ne sette ne de hayatımda kabul etmem. Kamera açısı şakayı başka yere taşıdı, olay tamamen bu. Sette bol kahkaha ve bol saygı ortamında çalıştık, daima.

Yanlış anlamalara bu vesileyle bir açıklık getirmiş olayım. Sevgiler...