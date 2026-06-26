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Kaynak: İHA

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda Çiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Bel (27) yönetimindeki 35 DBD 687 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen A.E. (38) idaresindeki 06 BJU 337 plakalı kamyonun dorsesine henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilal Bel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.