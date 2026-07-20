Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı yaşlı yaya hayatını kaybetti.
Kaza, Diyarbakır Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 93 yaşındaki Ömer Eminoğlu'na seyir halindeki bir kamyon çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Eminoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ömer Eminoğlu, hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.