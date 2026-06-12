Statik Elektrik Uzmanların açıklamalarına göre, ağır vasıtalar hareket halindeyken lastiklerin asfaltla teması, rüzgarın araç gövdesine çarpması ve taşınan yükün sürekli hareket etmesi, araç üzerinde ciddi bir statik elektrik birikimine neden oluyor.

Fizikte "triboelektrik etki" olarak adlandırılan bu durum, özellikle akaryakıt, gaz veya parlayıcı kimyasal maddeler taşıyan tankerler için büyük bir risk oluşturuyor. Araç üzerinde biriken bu elektriğin aniden boşalması ve küçük bir kıvılcım yaratması, geri dönüşü olmayan patlamalara ve felaketlere yol açabiliyor.

BASİT AMA HAYATİ BİR "TOPRAKLAMA" SİSTEMİ

İşte tam bu noktada, kamyonların arkasına asılan o basit görünüşlü metal zincirler devreye giriyor. Metalin yüksek iletkenlik özelliğinden faydalanılarak kurulan bu sistem, adeta hareketli bir topraklama hattı işlevi görüyor.

Araç yol aldıkça asfalta sürtünen zincirler, kasada ve gövdede biriken tehlikeli statik elektriği kademeli ve güvenli bir şekilde doğrudan zemine aktarıyor. Böylece yanıcı ve patlayıcı madde taşıyan araçlar için olası kıvılcım tehlikesi sıfıra indirilmiş oluyor.

HER ZİNCİR AYNI AMAÇLA MI KULLANILIYOR?

Uzmanlar yine de yollarda görülen her zincirin bu amaçla asılmadığı konusunda uyarıyor. Bazı araçlarda yer alan zincirler; ağır yükleri sabitlemek, kasa dengesini sağlamak ve çeşitli güvenlik ve uyarı prosedürlerini yerine getirmek amacıyla da kullanılabiliyor.

Ancak bir ucunu yere sürüyerek ilerleyen zincirlerin temel ve en yaygın görevi, bu görünmez elektrik tehlikesini bertaraf etmek olarak biliniyor.