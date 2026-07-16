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Kaynak: İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir ailenin yolculuğunu faciaya dönüştürdü. Kamyonla çarpışan otomobil kontrolden çıkarak takla attı, kazada yaralanan 7 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ordu'dan İzmit'e gitmek üzere yola çıkan Sadık A. idaresindeki 41 NT 230 plakalı otomobil, Merzifon'daki Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınlarında aynı yönde sağ şeritte ilerleyen M.Y. yönetimindeki 28 ACN 858 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak uygulama noktasında park halinde bulunan polis aracının ön kısmına çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü Sadık A., eşi Çiğdem Boran A. ile çocukları F.Z.A. (7) ve E.E.A. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 7 yaşındaki F.Z.A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.