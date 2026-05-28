Burdur’un Çavdır ilçesinde hayvancılık ve hayvan alım satım işiyle uğraşan Gökhan Demirhan, satışını gerçekleştirmek üzere getirdiği bir koçu açık kasa kamyonetten indirmek istedi.

Kamyonet kasasındaki koçu ipinden tutarak aşağıya indirmeye çalışan Demirhan, hayvanın ani tepkisiyle karşılaştı. Bir anda huysuzlanan koç, sahibine doğru hamle yaparak sert bir şekilde tos vurdu. Koçun kuvvetli darbesiyle dengesini yitiren Gökhan Demirhan, kamyonet kasasından yere düştü.

Saldırının ardından kamyonet kasasından düşen Demirhan, yerden kalktı. Sahibini düşüren koç ise hızla iş yerinin arka tarafına doğru kaçarak gözden kayboldu.

Yaşanan bu tehlikeli ve sıra dışı kaza, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.