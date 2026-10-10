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Kaynak: AA

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında ortak operasyon gerçekleştirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen bir kamyonet, şüphe üzerine x-ray taramasına yönlendirildi.

Gümrük kamera sistemlerinden de takibe alınan kamyonetin sürücüsünün, x-ray taramasına gitmeden önce araçtan poşetler çıkardığı tespit edildi.

DETAYLI ARAMA YAPILDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kamyonette detaylı arama yaptı.

Aramada, ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş çuval ve poşetler içerisinde dökme halde 17 bin 121 uyuşturucu içerikli kapsül ele geçirildi.

İpsala Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı İpsala Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.