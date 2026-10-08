Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda, Nurettin Turgut'un (83) kullandığı otomobil ile S.Ö. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak takla attı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kazada Sıddık Turgut (81) olay yerinde, ağır yaralanan eşi Nurettin Turgut ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kamyonette bulunan 1 kişi yaralanırken, sürücü S.Ö. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.