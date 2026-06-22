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Kaynak: İHA

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Besni-Adıyaman kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, M.E. yönetimindeki 31 SN 792 plakalı kamyonet ile aynı yönde seyreden Rıdvan Sağır'ın kullandığı 02 AGN 051 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Rıdvan Sağır, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.