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Kaynak: DHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kaza, 19 Haziran akşam saatlerinde Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde ilerleyen 16 AKD 126 plakalı kamyonet, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki Vildan Y.'ye çarptı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kadın ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Vildan Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Yasin Güneş ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin yaya geçidindeki kadına çarptığı anlar yer aldı.