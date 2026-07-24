Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kamyonetin kapısı açan jandarma gözlerine inanamadı: Şanlıurfa’da Yılmaz’ın ölümü gizemini koruyor

Kamyonetin kapısı açan jandarma gözlerine inanamadı: Şanlıurfa’da Yılmaz’ın ölümü gizemini koruyor

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, yol kenarında park halinde duran kamyonetin sürücü koltuğunda 44 yaşındaki Mehmet Yılmaz başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ekipleri cinayet ihtimali üzerinde soruşturma başlattı. Gözler Adli Tıp’tan gelecek otopsiye çevrildi.

Kaynak: DHA
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Kamyonetin kapısı açan jandarma gözlerine inanamadı: Şanlıurfa’da Yılmaz’ın ölümü gizemini koruyor - Resim: 1

Mehmet Yılmaz (44), yol kenarında park halindeki bir kamyonette başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Yılmaz’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kamyonetin kapısı açan jandarma gözlerine inanamadı: Şanlıurfa’da Yılmaz’ın ölümü gizemini koruyor - Resim: 2

Karaköprü ilçesine bağlı Aşıkköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden toplu konutların yakınında yol kenarında duran 63 M 4521 plakalı kamyonetin kapısının açık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

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Kamyonetin kapısı açan jandarma gözlerine inanamadı: Şanlıurfa’da Yılmaz’ın ölümü gizemini koruyor - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kamyonetin sürücü koltuğunda bulunan Mehmet Yılmaz'ın başından silahla vurulduğunu tespit etti. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kamyonetin kapısı açan jandarma gözlerine inanamadı: Şanlıurfa’da Yılmaz’ın ölümü gizemini koruyor - Resim: 4

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kamyonetin kapısı açan jandarma gözlerine inanamadı: Şanlıurfa’da Yılmaz’ın ölümü gizemini koruyor - Resim: 5

Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

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Kamyonetin kapısı açan jandarma gözlerine inanamadı: Şanlıurfa’da Yılmaz’ın ölümü gizemini koruyor - Resim: 6
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Kamyonetin kapısı açan jandarma gözlerine inanamadı: Şanlıurfa’da Yılmaz’ın ölümü gizemini koruyor - Resim: 7
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Kamyonetin kapısı açan jandarma gözlerine inanamadı: Şanlıurfa’da Yılmaz’ın ölümü gizemini koruyor - Resim: 8
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Kamyonetin kapısı açan jandarma gözlerine inanamadı: Şanlıurfa’da Yılmaz’ın ölümü gizemini koruyor - Resim: 9
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