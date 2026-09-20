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Kaynak: İHA

Kaza, Nevşehir-Aksaray karayolu üzerindeki Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. yönetimindeki 50 ADV 057 plakalı kamyonet, Menderes Aydemir’e (54) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Aydemir, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.