Kaza, Nevşehir-Aksaray karayolu üzerindeki Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. yönetimindeki 50 ADV 057 plakalı kamyonet, Menderes Aydemir’e (54) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Aydemir, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
Nevşehir-Aksaray karayolundaki OSB kavşağında kamyonetin çarptığı 54 yaşındaki Menderes Aydemir ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Aydemir kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler