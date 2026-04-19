Olay, ilçenin Bucak Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. yönetimindeki kamyonet, geri manevra yaptığı esnada yaya olarak ilerleyen 94 yaşındaki İsmail Makar’a çarptı.

Kazada nedeniyle ağır yaralanan yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Makar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.