Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü 52 yaşındaki Muhammet Aydın hayatını kaybetti.

Kaza, bugün (2 Şubat) saat 13.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet Aydın yönetimindeki plakasız motosiklet, E.Ç. (34) yönetimindeki 20 BK 359 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine çok sayıda kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Aydın'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin incelemesi sonrası Muhammet Aydın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü. Kamyonet sürücüsü E.Ç. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.