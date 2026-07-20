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Kaynak: DHA

Afyonkarahisar'da meydana gelen feci trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Traktöre çarptıktan sonra kontrolden çıkan kamyonetin şarampole savrulup bir tesisin duvarına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 80'inci kilometresinde meydana geldi. Seyit Ali Turhan yönetimindeki 43 BB 779 plakalı kamyonet, aynı güzergahta seyreden Murat Karataş idaresindeki traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet şarampole savrulduktan sonra yol kenarında bulunan bir soğuk hava tesisinin bahçe duvarına çarparak durabildi. Şiddetli çarpışma sonucu araç hurdaya döndü.

17 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette bulunan 17 yaşındaki Ali Baki hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü Seyit Ali Turhan, traktör sürücüsü Murat Karataş ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kamyonette sıkışan yaralılar ile hayatını kaybeden Ali Baki, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.