Kaza, İskenderun ilçesi Akarca Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan kamyonet TIR'la çarpıştı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken araçta sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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